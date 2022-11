Silberpreis: Starkes Comeback an den Terminmärkten

Laut dem am Freitagabend veröffentlichten Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC kehrte vor allem unter den großen Terminspekulanten (Non-Commercials) nach drei Wochen mit nachlassendem Optimismus die Zuversicht wieder zurück. Weil diese Gruppe von Marktakteuren ihr Short-Engagement markant zurückgefahren hat, drehte sich deren Netto-Short-Position (pessimistische Markterwartung) in Höhe von 100 Futures in eine Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) von 1.500 Kontrakte. Zur Erinnerung: Anfang März war hier ein Wert von über 52.000 Futures gemeldet worden, was ein enormes Nachholpotenzial aufzeigt - insbesondere beim Silberpreis.Am Montagmorgen präsentierte sich der Silberpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.20 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Silber (Dezember) um 0,189 auf 20,595 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Negativer Wochenauftakt

Die Ankündigung der chinesischen Regierung, weiterhin an ihrer Null-Covid-Strategie festzuhalten, bescherte dem fossilen Energieträger einen negativen Wochenauftakt. Für zusätzliche Skepsis führten die unerwartet negative Entwicklung der Im- und Exporte im Monat Oktober, die sich gegenüber dem Vorjahr um 0,3 bzw. 0,7 Prozent reduziert haben. Damit wurde ein kleiner Teil des markanten Wochengewinns in Höhe von 5,3 Prozent (WTI) bzw. 5,1 Prozent (Brent) wieder abgegeben. Die leichte Erholungstendenz des Dollars erwies sich als zusätzlicher Belastungsfaktor.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.20 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,16 auf 91,45 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,03 auf 97,54 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.at