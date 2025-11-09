|
09.11.2025 16:27:40
Silver ETFs: SLV Is a Bigger Fund But SIVR Is More Affordable
Comparing the abrdn Physical Silver Shares ETF (NYSEMKT:SIVR) and the iShares Silver Trust (NYSEMKT:SLV) means weighing two of the largest physical silver exchange-traded funds (ETFs) available. Both are designed to reflect silver’s spot price, offering a simpler alternative to direct metal ownership. But the two ETFs differ in fees, fund size, and trading characteristics. SIVR is lower cost, while SLV offers deeper liquidity.Here’s how these two funds stack up for investors seeking silver exposure.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
