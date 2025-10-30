Goldpreis

4 002,26
USD
-36,43
-0,90 %
30.10.2025 12:08:51

Singapore’s gold buying spree fuels 47% sales jump in gold bars, coins as global demand hits record

Local demand for gold bars and coins rises 47%, but jewellery consumption slumps 8%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Goldpreis 4 002,26 -36,43 -0,90

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

