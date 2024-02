So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Mittwochvormittag

Der Goldpreis lag um 10:10 Uhr bei 2.038,35 US-Dollar und damit 0,07 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 2.037,00 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit Verlusten. Um 10:08 Uhr notiert der Silberpreis -0,30 Prozent niedriger bei 23,14 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 23,21 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 0,16 Prozent auf 927,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 925,50 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Palladiumpreis am Mittwochvormittag hinzu. Um 0,46 Prozent auf 982,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 977,50 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (Brent) um -0,51 Prozent auf 82,33 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 82,87 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (WTI) um -0,63 Prozent auf 77,31 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 77,82 US-Dollar.

Nach 0,85 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Mittwochvormittag um 0,06 Prozent auf 0,85 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit verbucht der Haferpreis Zugewinne in Höhe von 0,40 Prozent auf 3,79 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,77 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Maispreis Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Maispreis um -0,39 Prozent auf 4,46 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,48 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 12,08 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (12,19 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,02 Prozent.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 360,90 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,82 Prozent im Vergleich zum Vortag (363,00 US-Dollar).

Nach 0,46 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Mittwochvormittag um -1,56 Prozent auf 0,45 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,24 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,50 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,24 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,34 Prozent auf 2,06 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,08 US-Dollar.

