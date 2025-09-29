Öl & Co. unter der Lupe 29.09.2025 10:13:20

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagvormittag

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Am Vormittag verteuerte sich der Goldpreis um 1,35 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 10:10 Uhr bei 3.813,54 US-Dollar, nach 3.762,71 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird der Silberpreis bei 46,87 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,80 Prozent im Vergleich zum Vortag (46,04 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis nordwärts. Um 10:10 Uhr steht ein Plus von 1,91 Prozent auf 1.603,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Platinpreis-Kurs noch bei 1.573,50 US-Dollar.

Nach 1.271,50 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Montagvormittag um -0,20 Prozent auf 1.269,00 US-Dollar gesunken.

Nach 70,13 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Montagvormittag um -0,47 Prozent auf 69,42 US-Dollar gesunken.

Nach 65,72 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Montagvormittag um -0,51 Prozent auf 64,85 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verbucht der Haferpreis Zugewinne in Höhe von 0,82 Prozent auf 3,09 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,09 US-Dollar.

Daneben sinkt der Maispreis um -0,06 Prozent auf 4,21 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,22 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenpreis südwärts. Der Sojabohnenpreis sinkt -0,35 Prozent auf 10,11 US-Dollar, nach 10,14 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenmehlpreis Gewinne verbuchen. Um 09:57 Uhr steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,67 Prozent auf 270,30 US-Dollar. Am Vortag standen noch 268,80 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis bergab. Um 09:58 Uhr steht ein Minus von -0,18 Prozent auf 0,49 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenölpreis noch bei 0,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 09:56 Uhr steigt der Zuckerpreis um 0,51 Prozent auf 0,16 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,16 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas nordwärts. Um 10:10 Uhr steht ein Plus von 11,33 Prozent auf 3,18 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Erdgaspreis - Natural Gas-Kurs noch bei 2,84 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit Verlusten. Um 09:47 Uhr notiert der Heizölpreis -0,82 Prozent niedriger bei 63,67 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 64,19 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at


Bildquelle: William Potter / Shutterstock.com

