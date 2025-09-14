|Rohstoffe aktuell
|
14.09.2025 20:43:14
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Sonntagabend
Kaum Bewegung lässt sich am Abend beim Goldpreis erkennen. Um 20:40 Uhr tendierte der Preis bei 3.643,13 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.
Zeitgleich kommt der Silberpreis kaum vom Fleck. Nach 42,14 US-Dollar am Vortag, tendiert der Silberpreis um 20:15 Uhr bei 42,14 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Platinpreis kaum vom Fleck. Nach 1.398,50 US-Dollar am Vortag, tendiert der Platinpreis um 20:15 Uhr bei 1.398,50 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Palladiumpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 1.188,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com
