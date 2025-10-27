So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

Am Abend verbilligt sich der Goldpreis um -2,18 Prozent. Damit stand der Goldpreis um 20:40 Uhr bei 3.990,30 US-Dollar, nach 4.079,19 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Silberpreis -3,49 Prozent niedriger bei 46,76 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 48,45 US-Dollar.

Derweil geht es für den Platinpreis südwärts. Der Platinpreis sinkt -1,06 Prozent auf 1.592,50 US-Dollar, nach 1.609,50 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis bergab. Um 20:35 Uhr steht ein Minus von -1,06 Prozent auf 1.405,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Palladiumpreis noch bei 1.420,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) nordwärts. Um 20:30 Uhr steht ein Plus von 0,02 Prozent auf 65,70 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (Brent)-Kurs noch bei 65,94 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) -0,18 Prozent niedriger bei 61,39 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 61,50 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Baumwolle um 0,59 Prozent auf 0,65 US-Dollar. Am Vortag notierte der Baumwolle bei 0,64 US-Dollar.

Derweil geht es für den Haferpreis südwärts. Der Haferpreis sinkt -4,05 Prozent auf 2,96 US-Dollar, nach 3,09 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Lebendrindpreis bei 2,28 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,34 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,69 Prozent.

Inzwischen steigt der Maispreis um 0,94 Prozent auf 4,28 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,23 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Mastrindpreis bergab. Um 19:05 Uhr steht ein Minus von -2,49 Prozent auf 3,45 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Mastrindpreis noch bei 3,54 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Orangensaftpreis Verluste. Um 19:00 Uhr fällt der Orangensaftpreis um -0,90 Prozent auf 1,94 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,93 US-Dollar an der Tafel.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Aufwind. Um 19:20 Uhr zieht der Sojabohnenpreis um 2,33 Prozent auf 10,66 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 10,42 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gewinnt der Sojabohnenmehlpreis hinzu. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 294,10 US-Dollar am Vortag auf 297,70 US-Dollar nach oben (+1,29Prozent).

Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Montagabend hinzu. Um 0,76 Prozent auf 0,51 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 20:40 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 3,63 Prozent auf 3,42 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,30 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Mageres Schwein Preis Verluste. Um 19:05 Uhr fällt der Mageres Schwein Preis um -0,43 Prozent auf 0,81 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,82 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann der Milchpreis Gewinne verbuchen. Um 19:10 Uhr steigt der Milchpreis um 0,06 Prozent auf 16,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 16,89 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 64,46 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,67 Prozent im Vergleich zum Vortag (63,40 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Kohlepreis Zugewinne in Höhe von 0,38 Prozent auf 92,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kohlepreis bei 92,15 US-Dollar.

Nach 10,16 US-Dollar am Vortag ist der Reispreis am Montagabend um 1,58 Prozent auf 10,28 US-Dollar gestiegen.

Mit dem Holzpreis geht es indes nach unten. Der Holzpreis gibt -1,19 Prozent auf 580,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 589,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.at