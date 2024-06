So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag

Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.

Im Minus präsentierte sich um 13:13 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell -0,13 Prozent schwächer bei 2.313,59 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 2.316,71 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Silberpreis Gewinne verbuchen. Um 13:11 Uhr steigt der Silberpreis um 0,51 Prozent auf 29,43 US-Dollar. Am Vortag standen noch 29,28 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt der Platinpreis am Mittwochmittag nach. Um -0,37 Prozent auf 952,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Platinpreis bei 956,00 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Palladiumpreis um 0,11 Prozent auf 887,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 886,50 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (Brent) mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Ölpreis (Brent) 0,62 Prozent stärker bei 82,74 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 81,92 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 0,87 Prozent auf 78,84 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 77,90 US-Dollar.

Nach 0,73 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Mittwochmittag um -1,10 Prozent auf 0,72 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich verstärkt sich der Haferpreis um 1,20 Prozent auf 3,37 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,34 US-Dollar.

Derweil geht es für den Kaffeepreis südwärts. Der Kaffeepreis sinkt -0,91 Prozent auf 2,17 US-Dollar, nach 2,21 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,53 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,50 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,72 Prozent.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:02 Uhr notiert der Sojabohnenpreis 0,53 Prozent stärker bei 11,83 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 11,78 US-Dollar.

Nach 359,30 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Mittwochmittag um 0,31 Prozent auf 359,70 US-Dollar gestiegen.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 0,89 Prozent auf 0,44 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,44 US-Dollar.

Währenddessen wird der Weizenpreis bei 241,75 Euro gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,93 Prozent im Vergleich zum Vortag (246,50 Euro).

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Zuckerpreis 1,01 Prozent stärker bei 0,19 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,19 US-Dollar.

Derweil geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas südwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas sinkt -2,82 Prozent auf 3,07 US-Dollar, nach 3,13 US-Dollar am Vortag.

Zudem gewinnt der Rapspreis am Mittwochmittag hinzu. Um 0,53 Prozent auf 472,00 Euro geht es nach oben. Am Vortag stand der Rapspreis bei 469,75 Euro.

Daneben verstärkt sich der Heizölpreis um 1,24 Prozent auf 64,72 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 63,93 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Kohlepreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 108,65 US-Dollar lag, wird der Kohlepreis um 12:42 Uhr auf 109,00 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.at