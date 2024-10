So reagieren die Ölmärkte auf Spekulationen über Israels Vergeltungsschlag

Die Ölpreise haben am Dienstag nach einem Bericht der "Washington Post" über Details der möglichen Angriffspläne Israels auf den Iran deutlich nachgegeben.

Die US-Zeitung berichtete, dass Israel sich bei seinem geplanten Vergeltungsschlag gegen den Iran auf militärische Einrichtungen konzentrieren und Atom- und Ölanlagen verschonen will.

Der Ölpreis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember fiel im Handel um rund 1,66 Prozent auf 73,94 Dollar, nachdem er bereits am Montag um rund zwei Prozent gefallen war. Anfang vergangener Woche hatte ein Barrel der Sorte Brent unter anderem wegen der Furcht vor Angriffen auf iranische Ölanlagen zeitweise mehr als 80 Dollar gekostet.

Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Auslieferung im November gab am Dienstag ebenfalls weiter deutlich nach.

IEA: Globales Ölangebot dürfte Preisschub trotz Nahost-Risiken verhindern

Das reichliche Rohölangebot auf dem Weltmarkt gleicht nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) die geopolitischen Risiken im Nahen Osten aus. Daher sei nicht mit einem starken Preisschub zu rechnen, heißt es in dem am Dienstag in Paris veröffentlichten Monatsbericht des Interessenverbands von Industriestaaten.

Während die Spannungen zwischen Israel und dem Iran eine Gefahr für die Energieinfrastruktur der Region darstellen, sei der Markt wegen der steigenden amerikanische Produktion gut versorgt. Sollte es nicht zu größeren Störungen im internationalen Ölgeschäfte kommen, sei Anfang 2025 sogar mit einem "beträchtlichen Überschuss" an Rohöl zu rechnen, schreiben die IEA-Experten. Der Markt sei "ausreichend versorgt", heißt es in dem Bericht.

Bei ihren Prognosen für die Nachfrage hat die IEA im Monatsbericht nur geringfügige Änderungen vorgenommen. Demnach dürfte sich das Wachstum der globalen Ölnachfrage in diesem Jahr auf etwa 900.000 Barrel (je 159 Liter) pro Jahr verlangsamen. Das sind 150.000 Barrel weniger als zuvor erwartet. Für das kommenden Jahr senkte die IEA die Wachstumsprognose um 100.000 auf etwa 1,0 Millionen Barrel pro Tag.

Die IEA verwies insbesondere auf die Entwicklung in China. Hier sei die Ölnachfrage "besonders schwach". Der Verbrauch sei im August im Vergleich zum Vorjahr um 500.000 Barrel pro Tag gesunken, hieß es. China kämpft seit geraumer Zeit mit einer Reihe von wirtschaftlichen Problemen. Die zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hat nach der Corona-Krise nur schleppend Fahrt aufgenommen.

PARIS (dpa-AFX)