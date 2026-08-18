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18.08.2026 21:33:02
Soaring diesel prices rip across US economy
Rising fuel costs threaten new jolt of inflation ahead of November’s midterm electionsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Rohstoffe in diesem Artikel
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