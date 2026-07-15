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15.07.2026 13:10:07
Solar Panel Makers Can’t Escape The Copper-Silver Deficit Loop
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Kupferpreis
|13 536,90
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|Silberpreis
|56,90
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