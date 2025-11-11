|
11.11.2025 22:03:04
The Global X Silver Miners ETF (SIL) Offers Broader Diversification Than the iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP)
The iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (NYSEMKT:SLVP) has outperformed the Global X - Silver Miners ETF (NYSEMKT:SIL) over the past year, but SIL stands out for its higher yield, greater number of holdings, and much larger assets under management (AUM).Both SLVP and SIL are designed to give investors exposure to global silver mining companies, but they differ in cost, yield, and portfolio breadth. SLVP focuses on a narrower group of silver and metals miners, while SIL tracks a broader index of global silver mining firms, offering more diversification and a longer track record.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year weekly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
