This Leading Silver Stock's Bold Strike is Paying Off Big Time
In late 2024, First Majestic Silver (NYSE: AG) made a bold move. It agreed to acquire Gatos Silver in a $970 million deal. The transaction, which closed early last year, gave it a 70% interest in the Los Gatos Joint Venture, which owns the Cerro Los Gatos silver mine in Mexico. The transaction made it a much larger-scale silver producer. That deal has paid big dividends as silver prices spiked. It has made First Majestic a leading silver stock investment option.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
