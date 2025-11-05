|
05.11.2025 15:40:39
Trafigura floods LME Malaysia warehouses with aluminium: sources
LME aluminium stocks at Port Klang jump nearly 100,000 tonnes on Oct 30 to 366,850 tonnesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Aluminiumpreis
|2 854,32
|-0,53
|-0,02
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX tritt auf der Stelle -- DAX etwas leichter -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt wenig verändert, während der deutsche Leitindex schwächelt. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.