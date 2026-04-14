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14.04.2026 11:04:49
Trump’s Latest Oil Blockade Brings Bigger Economic Risks
Oil markets shrugged it off, but the effort to hurt Iran could provoke retaliation that inflicts more damage on energy assets and the global economy.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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