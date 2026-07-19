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19.07.2026 09:35:21

Ukraine drones target Russian warehouses and oil sites

Ukrainian drones have struck warehouses, an oil depot and other targets across Russia, killing nine people and injuring over 80 more. Kyiv said its strikes targeted suppliers for Moscow's ongoing invasion of Ukraine.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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