|
02.12.2025 08:00:20
Use shop loyalty cards, invest, switch savings accounts: six ways to tackle inflation
Prices are rising on everything from energy to food – but there are ways to cushion the impactInflation measures how much prices rise over time. It is measured officially by the Office for National Statistics (ONS). Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 204,43
|-27,76
|-0,66