Goldpreis

4 010,95
USD
-27,74
-0,69 %
28.10.2025 14:59:04

VanEck Gold Miners ETF (GDX) Offers Broader Diversification Than the Global X - Silver Miners ETF (SIL)

Global X - Silver Miners ETF (NYSEMKT:SIL) and VanEck Gold Miners ETF (NYSEMKT:GDX) both aim to track the performance of mining companies, but with distinct sector emphases: SIL targets silver miners globally, whereas GDX concentrates on gold (with some silver exposure). Here’s how they stack up for investors comparing these two established funds.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; figures use five-year weekly returns.GDX is more affordable, with a lower expense ratio (0.51% vs. 0.65%) than SIL, but SIL provides a higher payout for income seekers, offering a yield advantage of 0.7 percentage points as of October 23, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Silberpreis 49,11 0,11 0,22

