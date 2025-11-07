Ölpreis (Brent)

63,69
USD
0,31
0,19 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Woche dennoch schwach 07.11.2025 15:16:39

Warum die Ölpreise leichte Erholung zeigen

Warum die Ölpreise leichte Erholung zeigen

Die Ölpreise haben am Freitag etwas zugelegt.

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg um 49 Cent auf 63,86 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember legte um 50 Cent auf 59,93 Dollar zu.

Die Ölpreise erholten sich so von ihren jüngsten Verlusten. In der zu Ende gehenden Woche steuern die Ölpreise allerdings auf einen Verlust von über einem Dollar zu. Aktuell belastet die Sorge vor einer Überversorgung mit Öl die Preise tendenziell. Dem gegenüber stehen aktuell als leichte Ölpreisstützen schärfere Sanktionen der USA gegen Russlands Ölindustrie sowie zuletzt verstärkte Angriffe der Ukraine auf die Energieinfrastruktur Russlands.

"Die zunächst weiterhin steigende Ölförderung dämpfte die Sorgen vor einer Anspannung am Ölmarkt durch Sanktionen", kommentierten die Rohölexperten er Commerzbank." Zwei der drei großen Energieagenturen gehen deshalb von einer massiven Überversorgung am Ölmarkt aus." In der kommenden Woche wird die Internationale Energieagentur (IEA) ihre Prognose veröffentlichen.

/jsl/mis

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Weitere Links:

Ausblick für schwarzes Gold: Occidental-Chefin sieht den Ölpreis bis 2026 in dieser Preisspanne
Darum fallen die Ölpreise nach ihren Vortagsverlusten erneut
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: iurii / Shutterstock.com,Tomasz Wyszolmirski / Shutterstock.com,Leo Francini / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (Brent) 63,69 0,12 0,19
Ölpreis (WTI) 59,75 0,32 0,54

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen