Weshalb die Ölpreise nachgeben

Die Ölpreise sind am Donnerstag gesunken.

Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 82,50 US-Dollar. Das sind 45 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fiel um 78 Cent auf 78,31 Dollar.

Am Markt wurde auf eine schwächere Ölnachfrage in China verwiesen. In den ersten beiden Monaten des Jahres sind die Ölimporte des Landes um etwa sechs Prozent niedriger ausgefallen als im Dezember, wie aus Daten der Zollbehörde hervorgeht. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zählt zu den größten Ölimporteuren und leidet seit Monaten unter einer schwächeren konjunkturellen Entwicklung.

Die Preisaufschläge vom Vortag wurden so teilweise abgegeben. Seit Jahresbeginn hat sich Erdöl moderat verteuert. Der Gaza-Krieg und das knappe Angebot des Förderverbunds Opec+ sorgen für Preisauftrieb. Die schwächelnde Konjunktur in China und Europa stellt jedoch ein Gegengewicht dar.

SINGAPUR (dpa-AFX)