What $10,000 in Silver on Jan. 1 Is Worth Today

It has been a tough year for most popular precious metals. The SPDR Gold Trust (NYSEMKT: GLD), for example, is down roughly 8% year to date. Silver's year has been even worse. The iShares Silver Trust (NYSEMKT: SLV), for example, is down nearly 30%. A $10,000 investment on Jan. 1 would be worth a little over $7,000 today.

Why has silver underperformed gold so heavily? There's one obvious culprit.

From war to inflation, the global economy continues to face numerous headwinds. Gold is typically an attractive asset in uncertain, inflationary periods. Only about 10% of gold production is used in industry, which minimizes its exposure to swings in the global economy.

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