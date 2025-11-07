|
07.11.2025 06:00:08
When oil prices fall, here’s who’ll hit the acquisition trail
US giants are better positioned than their European counterparts for M&A activityWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|63,96
|0,39
|0,61
|Ölpreis (WTI)
|60,03
|0,60
|1,01