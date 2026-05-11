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11.05.2026 12:42:25
Why are oil prices not higher?
In short, America’s selling while China ain’t buyingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|106,34
|-1,35
|-1,25
|Ölpreis (WTI)
|100,98
|-1,20
|-1,17