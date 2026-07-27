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27.07.2026 12:36:53

Why copper is becoming Asia’s next AI bottleneck

Analysts say its higher prices are unlikely to derail data centre growth, but tighter supplies could stymie new capacityWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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