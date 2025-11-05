|
05.11.2025 20:35:00
Why First Majestic Silver Stock Was Wilting on Wednesday
Some precious metal prices either approached or established new all-time highs recently. You'd hardly know that from Wednesday's performance of First Majestic Silver (NYSE: AG) stock, however. The silver miner's equity was sliding by over 7% in price that afternoon on the back of quarterly results, at a point when the bellwether S&P 500 index was rising by 0.8%. First Majestic's third-quarter figures, published before market open on Wednesday, revealed that the company notched new records in the period for both silver production and total revenue. The former nearly doubled year over year to 3.9 million ounces. Ditto for the latter, which zoomed to slightly more than $285 million, from the year-ago tally of $146 million and change. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Silberpreis
|48,02
|0,94
|2,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Arbeitsmarktdaten: US-Börsen zum Handelsende stärker -- ATX beendet Handel leicht im Minus -- DAX dreht letztlich ins Plus -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Verluste abschütteln. An der Wall Street wurden Gewinne verzeichnet. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.