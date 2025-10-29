|
29.10.2025 21:26:43
Why New Gold Stock's Investors Hit Pay Dirt Today
Shares of New Gold (NYSEMKT: NGD) climbed 11% on Wednesday after the gold and copper producer reported strong third-quarter operating results.Image source: Getty Images.New Gold produced 115,213 ounces of gold and 12 million pounds of copper during the third quarter. The company's Rainy River mine in Ontario saw its production increase by 63% from the second quarter to more than 100,000 ounces of gold. At the same time, New Gold's New Afton mine in British Columbia generated a better-than-expected 14,912 ounces of gold.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 038,69
|93,55
|2,37
