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17.11.2026 21:02:13
Why Santacruz Silver Mining Stock Is Rocketing Higher Today
Strong year-over-year revenue and net income growth are sending shares of Santacruz Silver Mining (NASDAQ:SCZM) soaring higher today, while the S&P 500 and Dow Jones Industrial Average are both dipping lower.
After closing at $6.42 yesterday, shares of the silver mining company are up about 17.6% as of 1:06 p.m. ET.
Image source: Getty Images.
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