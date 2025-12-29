|
29.12.2025 01:48:22
Why silver price has been surging even more than gold
Both have been experiencing a surge in demand from investors seeking to hedge against political turbulence, inflation and currency weaknessWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 532,63
|53,00
|1,18
|Silberpreis
|79,16
|7,19
|9,99