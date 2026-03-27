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27.03.2026 17:08:11
Why SSR Mining Stock Is Flying This Week (It's Not Gold Price)
Following a sharp dip before $4,100 per ounce on March 23, gold rebounded dramatically, surging past $4,500 per ounce this morning after President Donald Trump extended an ongoing pause in U.S. attacks on Iran's energy facilities by 10 days to April 6. This nearly 10% rally in gold in a matter of days sent gold stocks higher too, with shares of SSR Mining (NASDAQ: SSRM) surging 17.5% in the week through 11 a.m. ET Friday.However, there's a reason why SSR Mining is among this week's top-performing gold stocks. Beyond the gold rush, SSR Mining made a couple of major announcements this week, including a share repurchase program, because management believes the stock is worth a lot more than where it is trading today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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