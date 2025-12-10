|
10.12.2025 18:42:54
Why Uranium Energy Stock Dropped Today
Uranium Energy (NYSEMKT: UEC) stock tumbled 7.2% through 12:20 p.m. ET Wednesday after missing badly on earnings this morning.Analysts already weren't overly optimistic, forecasting the start-up uranium miner would lose $0.01 per share -- but the news was twice as bad as feared. According to a 10-Q filing with the SEC, Uranium Energy lost $0.02 per share in Q1 2026 -- and would have lost even more if it hadn't grown its share count by 13.5% (spreading losses around among more shares outstanding). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Uranpreis
|70,05
|-0,65
|-0,93
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.