Aluminiumpreis

2 811,64
USD
-28,41
-1,00 %
18.11.2025 00:47:15

World’s top aluminium producer adds markups as Trump tariffs drive up consumer costs

[NEW YORK] Rio Tinto Group is imposing surcharges on aluminium shipments it sells to the US, a move that threatens to further...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Aluminiumpreis 2 811,64 -28,41 -1,00

