10.12.2025 17:53:40

XETRA-SCHLUSS/Vorsicht vor US-Zinsentscheid - Siemens Energy DAX-Tagessiegr

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Mittwoch wenig getan. Die Anleger hielten sich spürbar zurück vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Abend. Während eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte fest erwartet wurde, herrschte Unsicherheit über das weitere Vorgehen. Im Fokus stand daher der begleitende Kommentar Notenbankchef Powell stehen. Er könnte laut Analysten hohe Hürden für baldige weitere Zinssenkungen signalisieren. Der DAX büßte 0,1 Prozent auf 24.130 Punkte ein.

DAX-Tagessieger waren Siemens Energy mit einem Plus von 4,3 Prozent. Für Auftrieb sorgte der US-Wettbewerbers GE Vernova. Der US-Energietechnikhersteller hat seinen Ausblick angehoben, zahlt mehr Dividende und will seine Aktienrückkäufe erhöhen. Hinter Siemens Energy wiesen Fresenius und FMC die größten Gewinne auf mit 2,3 bzw. 1,7 Prozent.

Weit hinten im DAX lagen Rheinmetall, die am Vortag noch stark gestiegen waren. Nun büßte das Papier 1,9 Prozent ein. In ganz Europa neigten die am Vortag festen Rüstungsaktien zur Schwäche. Im Handel wurde auf eine neue Friedensinitiative der USA für die Ukraine verwiesen. Im MDAX verloren Hensoldt 2,1 und Renk 2,7 Prozent. TKMS kamen um 2,7 Prozent zurück.

Deutsche Börse reagierten mit einem Minus von 2,0 Prozent auf die Veröffentlichung von Mittelfristzielen bis 2028. Das angestrebte organische Umsatzwachstum von jährlich 8 Prozent wirkt nach Einschätzung von Jefferies zwar solide. Allerdings sei auch Skepsis angebracht bei der Frage, wo dieses Wachstum herkommen solle. Dies gelte insbesondere, wenn man die bisherige Umsatzentwicklung betrachte.

Für Munich Re ging es um 1,1 Prozent aufwärts nach einem Ausblick des Rückversicherers auf das kommende Jahr. Die avisierten Ziele lägen zwar weitgehend im Rahmen der Erwartungen, so ein Händler, insgesamt machten sie aber einen soliden Eindruck. Als positiv hob er die angestrebte Schaden-Kosten-Quote in der Schaden-Unfall-Rückversicherung von 80 Prozent hervor. Hannover Rück stiegen um 1,2 Prozent.

Delivery Hero sprangen um 13,7 Prozent nach oben. Der Essenslieferant will den schwachen Aktienkurs mit Teilverkäufen des Unternehmens, Partnerschaften oder Ähnlichem verbessern.

Bei Tui waren Händler mit den vorgelegten Geschäftszahlen insgesamt zwar zufrieden, der Reiseveranstalter zahlt angesichts eines starken Gewinns auch erstmals seit der Pandemie wieder eine Dividende. Als Haar in der Suppe machte der Markt aber die Winterbuchungen aus, die schwach aussähen. Für die zuletzt gut gelaufene Aktie ging es um 3,8 Prozent nach unten.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.130,14 -0,1% +21,4%

DAX-Future 24.162,00 +0,0% +18,4%

XDAX 24.144,11 +0,1% +21,7%

MDAX 29.732,65 +0,0% +16,2%

TecDAX 3.568,51 -0,4% +4,9%

SDAX 16.819,19 -0,2% +22,9%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 127,47 +2

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 14 26 0 1.852,7 47,4 3.318,5 49,1

MDAX 17 32 1 588,0 29,2 700,3 38,2

TecDAX 11 19 0 782,9 17,4 668,3 18,9

SDAX 28 40 2 103,9 6,7 140,4 10,9

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2025 11:54 ET (16:54 GMT)

