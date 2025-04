Herr Meinel, in den kommenden Wochen werden zum 19. Mal in Wien die besten Zertifikate-Anbieter Österreichs ausgezeichnet. Wie ist Ihre Stimmung im Vorfeld?

Meinel: Wien ist immer eine Reise wert, von daher ist die Stimmung schon mal gut… Aber neben der Schönheit der Stadt freuen wir uns natürlich auch über ebensolch schöne Preise…

Finanzen.at: Wie sehen Sie dabei Ihre Chancen?

Meinel: Wir haben uns über die Jahre kontinuierlich nach oben gearbeitet und konnten 2024 im Gesamtergebnis erstmals Platz 2 einnehmen. Das hatte zuvor noch nie ein Nicht-Österreichischer Emittent erreicht. Unsere Freude war groß und wir glauben es ist an der Zeit, dass wir es nach ganz oben schaffen können.

Finanzen.at: In Deutschland haben Sie 2024 die beiden wichtigsten Awards wiederholt gewinnen können. Wie wollen Sie es in Österreich schaffen?

Meinel: Natürlich ist Deutschland der weitaus größere Markt, in dem wir schon seit Jahren zu den Top 3 Anbietern zählen. Aber wir haben immer gesagt, wie wichtig uns Österreich ist. Die Österreicher sind eine sehr interessierte Anlegergruppe. Das zeigt sich immer wieder, wenn unser Team kontinuierlich vor Ort ist, etwa auf den beiden wichtigsten Messen. Aber auch mit Roadshows zusammen mit österreichischen Brokern und auch in den bekannten Medien, in denen wir stets Präsenz zeigen.

Finanzen.at: Nennen Sie uns jüngste Beispiele?

Meinel: Gerade vor Kurzem konnten wir auf Einladung eines Medienhauses in kleiner Runde in entspannter Atmosphäre Neueinsteigern in das Zertifikate-Geschäft Starthilfe geben. Das war erst der Anfang. Wir wollen das Thema weiter in die Breite treten und raus aus unsere reinen Online-Welt. Das gleiche passierte wenige Wochen später auf einem Investment Day mit einem Broker. Das alles nur wenige Wochen nach dem erfolgreichen Börsentag in Wien, den wir Übrigens damals mit initiiert hatten und seitdem von Anfang an dabei sind. Auch unsere Rückkehr zur Gewinn-Messe 2024 wurde von vielen Anlegern honoriert.

Finanzen.at: Aber auch in Ihren eigenen Medien spielt Österreich immer wieder eine Rolle….

Meinel: Ja, etwa in unseren Newslettern und den Trading-Sendungen auf YouTube, in denen wir immer wieder ein Themen-Schwerpunkt Österreich aufs Tableau setzen. Und natürlich decken wir die Produktpalette von ATX und Andritz bis Wienerberger mit Anlage- und Hebelprodukten ab.

Finanzen.at: Sie sagen, die Österreicher seien eine "sehr interessierte Anlegergruppe". Warum, wie zeigt sich das?

Meinel: Das Gefühl bestätigt sich immer wieder. Wir haben viele österreichische Kontakte, Abonnenten, Seminar-Teilnehmer etc. Bei all unseren Gesprächen erkennen wir eine hohe Affinität zur Börse und auch zur eher spekulativeren Art des Investierens. Die Kommunikation ist meist geprägt von großer Offenheit und Interesse Neues zu entdecken. Auch die Lust sich zu informieren. Da können wir als Produktanbieter mit all unseren Materialien sowie Sendungen etc. erfreulicherweise gut punkten.

Finanzen.at: Dann dürfen wir gespannt sein, wie sich Privatanleger und Jury entscheiden. Viel Erfolg wünschen wir.

Meinel: Besten Dank.

Volker Meinel ist seit mehr als 25 Jahren im Zertifikategeschäft in Deutschland und Österreich tätig. Der Publizist ist seit 2011 bei BNP Paribas und war zuvor neun Jahre beim damaligen Marktführer Deutschen Bank für alle nationalen und internationalen Publikationen verantwortlich. Davor war Meinel drei Jahre für die Direkt Anlage Bank in München beim Aufbau des Direktbankgeschäftes in Deutschland tätig. Nach Diplom-Studium in Köln, freier Journalistentätigkeit bundesweit, arbeitete er zwei Jahre für die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) in Düsseldorf und für den Finanzen-Verlag in München. Seit 2007 trägt Meinel den Titel Certified Financial Manager von der DVFA