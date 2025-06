Raiffeisen Gesamtsieger beim Zertifikate Award. BNP Paribas und onemarkts by UniCredit folgen auf den Plätzen 2 und 3 in der Gesamtwertung. Der Publikumspreis geht erneut an Raiffeisen Zertifikate.

Wien, am 4. Juni 2025 - Bei der diesjährigen Verleihung des 19. Zertifikate-Awards errang - wie in all den Vorjahren - Raiffeisen Zertifikate den Gesamtsieg der Jury. Auch der Publikumspreis ging aufgrund der Voting-Ergebnisse an Raiffeisen Zertifikate.

Wie im Vorjahr ergab sich die weitere Reihung: BNP Paribas errang beim Gesamtpreis den zweiten Rang, gefolgt von onemarktes by UniCredit.

Zusätzlich zu Gesamt- und Publikumspreis eroberte Raiffeisen Zertifikate den jeweils ersten Platz in den Kategorien Kapitalschutz, Bonus-Zertifikaten, Primärmarkt sowie Innovation.

UniCredit war bestgereiht in den Kategorien Aktienanleihen sowie Index- und Partizipations-Zertifikate.

Insgesamt bewarben sich 12 Emittenten mit 90 Einreichungen, zehn davon konnten sich auf dem Podium in zumindest einer der 11 Kategorien platzieren. Der Zertifikate-Award wird vom ZertifikateJournal und dem Zertifikate Forum Austria seit 2006 jährlich an die besten Emittenten verliehen.

Das Ranking wird von einer 20-köpfigen Jury, bestehend aus Asset Managern, Beratern, Journalisten und Analysten erarbeitet.

Mitverantwortlich für den Erfolg des Zertifikate Award Austria 2025 waren auch die Sponsoren: Wiener Börse, Börse Frankfurt, Börse Stuttgart und gettex.de weiters Bank Direkt, DADAT, easybank, flatexDEGIRO und EY Österreich sowie neu in diesem Jahr die Anwaltskanzlei Wolf Theiss und Lucht Probst Associates LPA. Als Medienpartner fungierten der Börsianer, Börse Express, Börsen-Kurier, Börse Social Network, finanzen.at, GELD-Magazin, Gewinn, trend, ZertifikateAustria, Der Zertifikateberater sowie das ZertifikateJournal als Co-Veranstalter.

Die Kategorien und Preise in der u.a. Übersicht: