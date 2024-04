Zertifikate sind das Fokusthema in unserem Universum

Die Medienlandschaft ist im Umbruch: Wie spüren finanzen.net das und wie reagieren Sie darauf?

Schnelles Internet, PCs, Laptops und Smartphones sind Standard in so gut wie jedem Haushalt, zudem sorgen die rasanten technologischen Entwicklungen wie z. B. KI für weiteres gesteigertes Nutzerinteresse und ein angepasstes Nutzerverhalten. Auch wir sehen das Thema KI im Fokus und nutzen es beispielsweise bei der Erstellung unserer Webseite. Generell sind wir bei finanzen.net trendorientiert und fokussieren uns bei der Weiterentwicklung am Nutzerinteresse.

Welche Veränderungen bemerken Sie beim Verhalten Ihrer Leser/User/Kunden?

Die Nutzer wollen einerseits immer schnellere, aktuellere und individuell auf ihre Interessen abgestimmte Inhalte sowie andererseits Unterstützung von Profis bei ihren Kaufentscheidungen. Wir greifen dies durch unser breites Portfolio an Angeboten auf und stellen dem Nutzer eine kostenfreie "One-Stop-Shop"-Lösung auf www.finanzen.net zur Verfügung. Von den ersten Informationen zur Geldanlage bis hin zum finalen Abschluss eines Trades kann der Nutzer auf unserer Seite unkompliziert alles finden, was er braucht. Und das Beste: Das geht alles stationär, mobil optimiert und/oder auch in unserer neuen App "Tradespot". Somit erreichen wir die jungen Anleger ebenso wie die Best Ager.

Welche Veränderungen sehen Sie bei Ihren Anzeigenkunden?

Auch bei den Mediaaktivitäten gibt es Veränderungen durch fortschreitende technische Entwicklung. Bewegtbild und Social Media rücken für Kampagnen immer mehr in den Fokus. Zudem ist Content-Marketing weiterhin eine starke Säule im Mediamix. Auch wir von finanzen.net reagieren darauf und bauen unser Angebot, insbesondere auf YouTube und Instagram, stetig aus. Einfach mal auf unseren Channels reinschauen, da dürfte für jeden etwas dabei sein:

Welche Neuigkeiten gibt es bei finanzen.net?

Wir sind ständig am Puls der Zeit, und Neuigkeiten gibt es bei uns immer. So haben wir z. B. gleich zum Jahresanfang 2024 den neuen finanzen.net-Ratgeber live gestellt: www.finanzen.net/ratgeber. Neben einem frischen Design umfasst der Bereich jetzt auch deutlich mehr Inhalte, eine übersichtlichere Struktur und neue Formate rund um die 6 Themen Geld, Sparen, Börse, Krypto und Versicherungen. Erklärvideos und diverse Newsletter runden das Angebot für die persönlichen Finanzentscheidungen ab.

Ganz frisch aus der finanzen.net-Schmiede (seit Mitte März 2024) gibt es unsere neue Trading-App "Tradespot", die man sich in den App-Stores kostenfrei downloaden kann.

Tradespot (www.tradespot.de) ermöglicht es Anlegern, noch näher am eigenen Handel und Marktgeschehen zu sein. Kern der App sind die Tradespots, aktuelle Nachrichten und Analysen von den globalen Finanzplätzen, recherchiert und kuratiert von finanzen.net, sowie Analysen der führenden Investmentbanken. Mit diesem neuen Angebot können Nutzer zudem Wertpapiere direkt in der App bei einem Online-Broker ihrer Wahl handeln. Dafür hat finanzen.net Tradespot eine Vielzahl an Online-Broker angebunden.

Produktseitig ergänzen Trading-Idee und Trading-Depot unser Portfolio für Zertifikate-Interessierte. Das Anlage-Depot haben wir seit letztem Jahr für den etwas konservativeren Anleger live gestellt.

Welchen Stellenwert nehmen strukturierte Wertpapiere/Zertifikate bei Ihren Lesern/Usern ein?

Für uns sind strukturierte Wertpapiere nach wie vor DAS Fokusthema im Anlageuniversum, das wir für unsere Nutzer durch individuelle Produktintegrationen unserer Partner sowie die oben genannten Neuentwicklungen in den Vordergrund stellen. Für uns geht es dabei um Orientierung und optimale Informationsversorgung für den Anleger. In unserem Angebot finden sowohl Anfänger als auch Profis ihre Informationen, um ihre Marktmeinung optimal umsetzen zu können.

Nina Bergmann ist Senior Vice President Germany/Austria bei finanzen.net.