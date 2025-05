Zertifikate von BNP Paribas ab sofort über gettex handelbar

"Mit BNP Paribas begrüßen wir den vierten Zertifikate-Emittenten auf gettex", so Robert Ertl, Vorstand der Bayerischen Börse AG. "Auch für BNP Paribas-Zertifikate über gettex gilt der schnelle, einfache und kostengünstige Handel mit dem Emittenten als Market-Maker. Der Erfolg unserer drei bisherigen Partner-Emittenten spornt uns an, auch in Zukunft für Emittenten, Orderflow-Provider und Anbieter attraktive Angebote zu entwickeln", erklärt Ertl abschließend. "Durch die Anbindung des Vollproduktanbieters, der bei Hebel- als auch Anlagezertifikaten breit aufgestellt ist und über ein großes Serviceangebot verfügt, werden wir unser Wachstum noch weiter beschleunigen", ergänzt Lars Reichel, Leiter des Zertifikate- und Emittentenvertriebs.

"BNP Paribas gehört weltweit zu den führenden Anbietern strukturierter Wertpapiere mit einer exzellenten Handelsqualität und einem sehr breiten Produktangebot", erläutert Grégoire Toublanc, Head of Sales Exchange Traded Solutions DACH, NL, Nordics bei BNP Paribas. "Wir freuen uns, dass dieses Angebot nun auch mit den Vorteilen des Handels an der Börse gettex kombiniert wird", so Toublanc.

"Durch die Zusammenarbeit mit führenden Emittenten wie BNP Paribas ermöglichen wir unseren versierten Anlegern ein noch breiteres Derivate-Angebot. Damit lassen sich alle individuellen Trading-Strategien wie beim Scalable Broker gewohnt kostengünstig umsetzen", erklärt Julius Weller, Vice President Broker bei Scalable Capital. "Unsere Kundinnen und Kunden erhalten nun Zugang zu einem größeren Anlageuniversum zu geringen Kosten und damit zwei entscheidende Vorteile für erfahrene Trader, die aktiv ihre Finanzen gestalten und auf Marktchancen reagieren möchten."

Über gettex

gettex ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für alle Investorentypen - vom Retail-Anleger bis zum Vermögensverwalter und institutionellen Anleger. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an. NEU: Von 7:30 bis 23.00 Uhr werden alle Aktien, ETFs, Fonds und Anleihen gehandelt, Zertifikate von 8:00 bis 22 Uhr - in der Summe knapp 730.000 Finanzprodukte. gettex ist eine öffentlich-rechtliche Börse, die mit ihrem Regelwerk und der Handelsüberwachung für Preisqualität und Anlegerschutz sorgt - und damit für Fairness und Transparenz im Handel für alle Marktteilnehmer.

Auf der Website www.gettex.de finden Anleger und Investoren Real-Time-Kurse, weiterführende Informationen und einen eigenen Blog für Trading-Ideen. Finder für alle Gattungen einschließlich der Zertifikate erleichtern die Suche nach passenden Finanzprodukten. NEU: Eigene Risk-Indikatoren geben Einblick in die jeweilige Marktstimmung und mit "Börse aufs Ohr" bietet gettex einen eigenen Podcast mit Schwerpunkt auf Zertifikaten - überall, wo es Podcasts gibt!

Über die Bayerische Börse AG

Die Bayerische Börse AG betreibt die öffentlich-rechtliche Börse München. Sie bietet mit dem Spezialisten-Modell "Börse München" und dem Market Maker-Modell "gettex" zwei komplementäre Handelsmodelle an. Die öffentlich-rechtliche Struktur garantiert Neutralität für Marktteilnehmer, Anleger und Emittenten. An der Börse München sind mehr als 31.000, auf gettex 730.000 Wertpapiere (Aktien, Anleihen, ETPS, Fonds und Zertifikate) im Angebot. m:access ist das Börsensegment für den Mittelstand in Deutschland und mit etwa 60 Unternehmen Marktführer. Mehr als 4.000 Kreditinstitute und Emittenten im deutschsprachigen Raum haben Zugang zum Primär- und Sekundärmarkt in München.