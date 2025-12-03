Australia GDP Grows 0.4% In Q3

(RTTNews) - Australia's gross domestic product expanded a seasonally adjusted 0.4 percent on quarter in the third quarter of 2025, the Australian Bureau of Statistics said on Wednesday.

That missed forecasts for an increase of 0.7 percent, which would have been unchanged from the previous three months following an upward revision from 0.6 percent.

On a yearly basis, GDP was up 2.1 percent - again missing expectations for 2.2 percent but still up from the upwardly revised 2.0 percent increase in the three months prior (originally 1.8 percent).

Quarterly growth was driven by domestic final demand led by private investment and household consumption. Changes in inventories detracted from growth as inventories were run down to support exports. Net trade detracted from growth as the rise in imports outpaced exports. GDP per capita was flat this quarter but increased 0.4 percent since September 2024.