Britische Pfund - Australischer Dollar

2,0123
 AUD
-0,0074
-0,37 %
03.12.2025 01:39:11

Australia GDP Grows 0.4% In Q3

(RTTNews) - Australia's gross domestic product expanded a seasonally adjusted 0.4 percent on quarter in the third quarter of 2025, the Australian Bureau of Statistics said on Wednesday.

That missed forecasts for an increase of 0.7 percent, which would have been unchanged from the previous three months following an upward revision from 0.6 percent.

On a yearly basis, GDP was up 2.1 percent - again missing expectations for 2.2 percent but still up from the upwardly revised 2.0 percent increase in the three months prior (originally 1.8 percent).

Quarterly growth was driven by domestic final demand led by private investment and household consumption. Changes in inventories detracted from growth as inventories were run down to support exports. Net trade detracted from growth as the rise in imports outpaced exports. GDP per capita was flat this quarter but increased 0.4 percent since September 2024.

ATX geht stärker in den Feierabend -- DAX legt letztlich zu -- US-Börsen schließen mit Plus -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Der heimische und der deutsche Leitindex konnten am Dienstag Gewinne einfahren. An der Wall Street dominierten die Käufer. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

