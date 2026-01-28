|
28.01.2026 23:32:15
Australia Import, Export Price Data Due On Thursday
(RTTNews) - Australia will on Thursday release Q4 numbers for import and export prices, highlighting a modest day for Asia-Pacific economic activity. In Q3, import prices were down 0.4 percent on quarter and export prices sank 0.9 percent on quarter.
Australia also will see December results for the surveys of business confidence and conditions from NAB; in November, their scores were +1 and +7, respectively.
New Zealand will provide December data for imports, exports and trade balance. In November, imports were worth NZ$7.15 billion and exports were at NZ$6.99 billion for a trade deficit of NZ$163 million.
Singapore will see preliminary unemployment data for Q4; in the previous three months, the jobless rate was 2.0 percent.
Thailand will release December figures for industrial production; in November, production fell 4.24 percent on year.
Japan will provide January numbers for its household confidence index, with forecasts suggesting a score of 37.1 - easing from 37.2 in December.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed lässt Leitzins unverändert: ATX: Kaum verändert in den Feierabend -- DAX zur Wochenmitte letztlich leichter --US-Börsen gehen wenig bewegt aus dem Handel -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Der ATX tendierte seitwärts. Am deutschen Aktienmarkt waren unterdessen Verluste zu sehen. An der Wall Street verlief der Handel in ruhigen Bahnen. In Fernost dominierten die Käufer das Geschehen.