Australia Trade Data Due On Thursday

(RTTNews) - Australia will on Thursday release October numbers for imports, exports and trade balance, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.

In September, imports were up 1.1 percent on month and exports rose 7.9 percent for a trade surplus of A$3.938 billion.

Australia also will see November results for the inflation gauge from the Melbourne Institute; in October, it was up 0.3 percent on month.

Thailand is scheduled to release November numbers for consumer prices and consumer confidence. In October, overall inflation was down 0.76 percent on year, while core CPI rose an annual 0.61 percent. The consumer confidence index had a score of 51.9.