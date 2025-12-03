|
03.12.2025 23:34:23
Australia Trade Data Due On Thursday
(RTTNews) - Australia will on Thursday release October numbers for imports, exports and trade balance, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.
In September, imports were up 1.1 percent on month and exports rose 7.9 percent for a trade surplus of A$3.938 billion.
Australia also will see November results for the inflation gauge from the Melbourne Institute; in October, it was up 0.3 percent on month.
Thailand is scheduled to release November numbers for consumer prices and consumer confidence. In October, overall inflation was down 0.76 percent on year, while core CPI rose an annual 0.61 percent. The consumer confidence index had a score of 51.9.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKaufimpulse fehlen: ATX geht schwächer in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- US-Börsen schliessen fester -- Asiens Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt begab sich derweil auf Richtungssuche. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Börsen in Fernost fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.