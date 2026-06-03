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04.06.2026 00:00:55
Australia Trade Data Due On Thursday
(RTTNews) - Australia will on Thursday release April numbers for imports, exports and trade balance, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.
In March, imports were up 14.1 percent on month and exports slipped an annual 2.7 percent for a trade deficit of A$1.841 billion.
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