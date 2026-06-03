04.06.2026 00:00:55

Australia Trade Data Due On Thursday

(RTTNews) - Australia will on Thursday release April numbers for imports, exports and trade balance, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.

In March, imports were up 14.1 percent on month and exports slipped an annual 2.7 percent for a trade deficit of A$1.841 billion.

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Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt in Rot -- ATX und DAX letztlich niedriger -- Tokio schlußendlich weit im Plus - Hongkong schwach
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte Verluste. An der Wall Street ging es deutlich nach unten. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
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