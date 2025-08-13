14.08.2025 00:00:13

Australia Unemployment Data Due On Thursday

(RTTNews) - Australia will on Thursday release July figures for unemployment, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.

The jobless rate is expected to fall to 4.2 percent from 4.3 percent in June, with the addition of 35,300 jobs following the increase of 2,000 jobs a month earlier. The participation rate is seen steady at 67.1 percent.

South Korea will see July numbers for import and export prices; in June, they were down an annual 6.2 percent and 4.5 percent, respectively.

