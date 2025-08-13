|
14.08.2025 00:00:13
Australia Unemployment Data Due On Thursday
(RTTNews) - Australia will on Thursday release July figures for unemployment, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.
The jobless rate is expected to fall to 4.2 percent from 4.3 percent in June, with the addition of 35,300 jobs following the increase of 2,000 jobs a month earlier. The participation rate is seen steady at 67.1 percent.
South Korea will see July numbers for import and export prices; in June, they were down an annual 6.2 percent and 4.5 percent, respectively.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stabil -- DAX beendet Tag im Plus -- Wall Street verabschiedet sich höher -- Asiens Börsen gehen freundlich aus dem Handel - Nikkei erstmals über 43.000er-Marke
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Mittwoch seitwärts, während der deutsche Leitindex zulegte. In den USA griffen Anleger zu. Die asiatischen Börsen wiesen zur Wochenmitte grüne Vorzeichen aus.