Britische Pfund - Australischer Dollar

2,0575
 AUD
0,0039
0,19 %
16.10.2025 02:37:24

Australia Unemployment Rate Climbs To 4.5% In September

(RTTNews) - The jobless rate is Australia came in at a seasonally adjusted 4.5 percent in September, the Australian Bureau of Statistics said on Thursday.

That was above forecasts for 4.3 percent and up from 4.2 percent in August.

The Australian economy added 14,900 jobs last month, missing expectations for an increase of 20,500 following the loss of 11,800 jobs in August.

The participation rate improved to 67.0 percent, exceeding expectations for 66.8 percent, which would have been unchanged.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
12.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.10.25 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.10.25 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Berichtssaison nimmt Fahrt auf: Dow schlussendlich knapp im Minus -- ATX schließt im Minus -- DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen zum Handelsende freundlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Der deutsche Leitindex gab etwas nach. Die Wall Street zeigte sich uneinheitlich. Die größten Börsen in Fernost wiesen am Mittwoch positive Vorzeichen aus.
