Australia Wage Price Data Due On Wednesday

(RTTNews) - Australia will on Wednesday release Q2 figures for its wage price index, highlighting a modest day for Asia-Pacific economic activity. In the previous three months, the wage price index was up 0.8 percent on quarter and 3.3 percent on year.

South Korea will see unemployment data for July; in June, the jobless rate was 2.7 percent.

Japan will provide July numbers for money stock, with forecasts suggesting an increase of 2.1 percent on year, easing from 2.2 percent in June.

Finally, the markets in Thailand are closed on Wednesday in observance of Queen Sirikit's birthday; it will re-open on Thursday.