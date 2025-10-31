Barr Pharmaceuticals Aktie

Barr Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 873170 / ISIN: US0683061099

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
31.10.2025 15:46:30

Brazil Jobless Rate Remains Stable At 5.6%

(RTTNews) - Brazil's unemployment rate held steady in the three months ending in September, figures from the Brazilian Institute of Geography and Statistics, or IBGE, showed on Friday.

The jobless rate stood at 5.6 percent in the July-September period, the same as in June-August. Further, this was the lowest in the historical series that began in 2012.

However, the rate dropped from 5.8 percent in the April-June period.

In the corresponding period last year, the unemployment rate was 6.4 percent.

The number of unemployed people was 6.0 million, the lowest number in the historical series, falling by 3.3 percent, or 209,000 people, compared to the previous quarter.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:30 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
13:46 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13:07 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
12:16 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen