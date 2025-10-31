Barr Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: 873170 / ISIN: US0683061099
|
31.10.2025 15:46:30
Brazil Jobless Rate Remains Stable At 5.6%
(RTTNews) - Brazil's unemployment rate held steady in the three months ending in September, figures from the Brazilian Institute of Geography and Statistics, or IBGE, showed on Friday.
The jobless rate stood at 5.6 percent in the July-September period, the same as in June-August. Further, this was the lowest in the historical series that began in 2012.
However, the rate dropped from 5.8 percent in the April-June period.
In the corresponding period last year, the unemployment rate was 6.4 percent.
The number of unemployed people was 6.0 million, the lowest number in the historical series, falling by 3.3 percent, or 209,000 people, compared to the previous quarter.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.