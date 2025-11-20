Britische Pfund - Euro

1,1342
 EUR
0,0024
0,21 %
EUR - GBP
20.11.2025 17:51:18

Eurozone Consumer Confidence Stable In November

(RTTNews) - Consumer confidence in the euro area was unchanged in November after improving steadily in the previous two months, preliminary survey data from the European Commission showed Thursday.

The flash consumer confidence index reading was -14.2 in November, the same as in October, which was the highest score since February.

Economists had expected the confidence reading to improve further to -14 in November.

The corresponding measure of confidence for the EU fell 0.1 percentage points to -13.6 in November.

Both reading remained below their long-term averages. Data for the latest survey was collected from November 1-19.

The final consumer confidence readings for November are set to be released along with the monthly economic sentiment survey results on November 27.

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- US-Börsen nach starkem Start schlussendlich doch in Rot -- Börsen in Fernost beenden Handel uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street schloss mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

