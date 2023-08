EZB-Ratsmitglied Nagel: Keine Anzeichen für Zinspause

Nagel sagte in einem Interview mit Bloomberg TV: "Für mich ist es noch viel zu früh, um an eine Pause zu denken." Er fügte hinzu: "Wir dürfen nicht vergessen, dass die Inflation noch bei rund 5 Prozent liegt. Das ist viel zu viel. Unser Ziel sind 2 Prozent. Wir haben also noch eine Strecke zu gehen."

Der EZB-Rat entscheidet am 14. September das nächste Mal über seine Leitzinsen. Nach seiner Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Juli hatte das Gremium keine Guidance für September gegeben.

Nagel äußerte sich optimistisch, dass Deutschland nicht der "kranke Mann Europa" sei und dass eine weiche konjunkturelle Landung gelingen werde.

Centeno: EZB muss im September vorsichtig sein

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) muss bei seiner Zinsentscheidung im September nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Mario Centeno besonders umsichtig vorgehen. "Wir müssen dieses Mal vorsichtig sein, denn die Abwärtsrisiken, die wir im Juni in unserer Prognose identifiziert haben, sind eingetreten", sagte der Portugiese am Rande des geldpolitischen Symposiums in Jackson Hole in einem Interview mit Bloomberg TV. Das sei eine Umkehrung dessen, was während der Pandemie-Erholung passiert sei, denn da sei die EZB von den tatsächlichen Entwicklungen normalerweise positiv überrascht worden.

Centeno wies außerdem darauf hin, dass der Rückgang der Inflation schneller verlaufe als ihr Anstieg. Allerdings gebe es bis zur September-Sitzung noch einige Konjunkturdaten. Dann werde die EZB auch neue Projektionen veröffentlichen.

FRANKFURT (Dow Jones)