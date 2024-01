EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau: 2024 dürfte es zu Zinssenkungen kommen

In einer Grußadresse zum neuen Jahr wollte sich der Gouverneur der Banque de France jedoch nicht auf einen Zeitpunkt festlegen. "Unsere Entscheidungen hängen nicht von einem Kalender, sondern von Daten ab", sagte er, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Die EZB dürfe in dieser Hinsicht weder "stur" sein, noch zu große Eile an den Tag legen.

"Wir werden die Zinsen in diesem Jahr senken, wenn die Inflationsaussichten fest bei 2 Prozent verankert sind - in Bezug auf die tatsächlichen Daten - und dauerhaft, in Bezug auf die vorausschauenden Daten", sagte Villeroy.

Das portugiesische EZB-Ratsmitglied Mario Centeno deutete an, dass die EZB ihre Zinsen in der ersten Jahreshälfte senken könnte. Der Kroate Boris Vujcic sagte, ein solcher Schritt vor dem Sommer sei eher unwahrscheinlich.

An den Finanzmärkten wird eine EZB-Zinssenkung im März derzeit nur noch zu 40 Prozent eingepreist.

FRANKFURT (Dow Jones)