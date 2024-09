EZB-Strategie bleibt offen: Nagel signalisiert variable Intervalle bei zukünftigen Zinsschritten

"Abhängig von den eingehenden Daten können die Zeitabstände zwischen den potenziellen Schritten variieren. Denn der geldpolitische Kurs muss lange genug hinreichend straff bleiben, damit die Inflationsrate mittelfristig zum 2-Prozent-Ziel zurückkehrt", sagte Nagel laut veröffentlichtem Redetext bei einer Veranstaltung der Commerzbank. Entsprechende Annahmen über die Leitzinsen lägen ja auch den EZB-Projektionen zugrunde. "Wie genau es weitergeht, ist offen, aber sicher werden die Leitzinsen nicht so schnell und stark runtergehen, wie sie raufgegangen sind", sagte Nagel.

Wichtig sei ihm, die Inflation möglichst bald stabil beim Zielwert von 2 Prozent zu sehen. "Um das zu erreichen, werden wir uns auch bei unseren künftigen Entscheidungen in keiner Weise im Vorhinein festlegen. Vielmehr werden wir neue Daten weiter ergebnisoffen prüfen. Wir sind zinspolitisch nicht per Autopilot unterwegs", so Nagel.

