Fed bestätigt Leitzins und avisiert Senkungen im nächsten Jahr

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Federal Reserve hat die Zinssätze stabil gehalten und signalisiert, dass die Inflation schneller als erwartet abklingt, was die Tür für Zinssenkungen im nächsten Jahr öffnet. In den neuen Projektionen, die nach der Sitzung veröffentlicht wurden, rechnen die Notenbanker mit drei Zinssenkungen im nächsten Jahr um jeweils 25 Basispunkte. Das aktuelle Zinsniveau von 5,25 bis 5,50 Prozent wurde bestätigt; der Beschluss fiel einstimmig.

Im vergangenen Jahr war die Inflation in den USA auf rund 9 Prozent in die Höhe geschnellt, weshalb die Fed ihre Zinsen so rasch und kräftig wie selten zuvor angehoben hat. In den letzten Monaten sank die Teuerung jedoch spürbar, weshalb der Leitzins mittlerweile deutlich höher liegt als die Inflationsrate. Die Wirtschaft wird durch den positiven Realzins tendenziell gebremst, was die Gefahr einer stärkeren konjunkturellen Abschwächung erhöht.

Die Notenbanker zögerten allerdings, das Inflationsziel für erreicht zu erklären, und schlossen in ihrer Erklärung keine höheren Zinssätze aus. Das aktuelle Statement unterschied sich kaum von den letzten Versionen, in denen es hieß, eine straffere Geldpolitik sei weiterhin möglich.

Eine weitere Zinserhöhung erscheint jedoch unwahrscheinlich, da die Inflation viel schneller zurückgegangen ist als die Währungshüter erwartet hatten. In ihren jüngsten Prognosen gehen die Notenbanker davon aus, dass die Kerninflation, bei der die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise nicht berücksichtigt werden, im vierten Quartal auf Jahressicht 3,2 Prozent betragen wird, während sie im September noch von 3,7 Prozent ausgegangen waren. Für Ende nächsten Jahres rechnen sie mit einer Kerninflation von 2,4 Prozent verglichen mit 2,6 Prozent im September.

