Fed hat Leitzins erneut nicht verändert - Annäherung an Zinssenkung angedeutet

Der Leitzins verharre in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent, gab die Fed am Mittwoch nach ihrer Zinssitzung in Washington bekannt. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung erwartet.

Auch auf den vorherigen Sitzungen hatte die Fed ihre Zinsen nicht angetastet. Zuletzt war die Spanne im Juli 2023 um 0,25 Prozentpunkte angehoben worden. Im Kampf gegen die Inflation erhöhten die Währungshüter die Zinsen stark, nachdem der Leitzins Anfang März 2022 noch zwischen null und 0,25 Prozent gelegen hatte.

Die Inflationsrate war im Juni auf 3,0 Prozent gesunken. Im Jahr 2022 hatte diese zeitweise noch gut neun Prozent betragen. Die Rate liegt derzeit aber immer noch deutlich über dem von der Fed angestrebten Inflationsziel von zwei Prozent.

Fed öffnet die Tür für Zinssenkung im September

Die US-Währungshüter haben angedeutet, dass sie sich einer Zinssenkung annähern. Die Notenbanker nahmen zwei wichtige Änderungen an ihrem geldpolitischen Statement vor, mit denen sie die jüngsten Fortschritte im Kampf gegen die Inflation anerkannten, ohne sich jedoch ausdrücklich zu einer Zinssenkung zu verpflichten. Sie bezeichneten die Inflation als "etwas erhöht", was eine deutliche Herabstufung darstellt. Und sie betonten, dass dieser Fortschritt bedeute, dass sie beide Seiten ihres Mandats - die Aufrechterhaltung einer niedrigen und stabilen Inflation bei einem stabilen Arbeitsmarkt - gleichberechtigt behandeln wollten.

Für die Notenbanker steht viel auf dem Spiel, denn sie versuchen, zwei Risiken zu vermeiden. Das eine Risiko besteht darin, dass sie die Zinssätze zu früh lockern, so dass sich die Inflation auf einem Niveau oberhalb ihres Ziels von 2 Prozent festsetzen kann. Das andere Risiko besteht darin, dass sie zu lange warten und die Wirtschaft unter der Last der höheren Zinsen zusammenbricht.

Die Wirtschaft hat sich in diesem Jahr bisher jedoch als robust erwiesen. Und während die Inflation im ersten Quartal überraschend hoch war, deuten die jüngsten Messwerte darauf hin, dass sich der Preisanstieg wieder verlangsamt hat. Darüber hinaus deuten die jüngsten Gewinnmeldungen der Unternehmen darauf hin, dass die Firmen weniger Preissetzungsmacht haben, da die Verbraucher den Gürtel enger schnallen und sich gegen die kräftigen Preissteigerungen der letzten drei Jahre wehren.

Powell: Zinssenkung könnte im September anstehen

In den Vereinigten Staaten könnte der Leitzins nach Aussage des US-Notenbankchefs bald sinken. "Eine Zinssenkung bei der September-Sitzung könnte anstehen", sagte Jerome Powell am Mittwoch in Washington bei der Pressekonferenz anlässlich der Notenbank-Entscheidung. Voraussetzung sei, dass die Inflation weiter sinke und die Lage am Arbeitsmarkt es erlaube. Die Daten hätten sich zuletzt in die richtige Richtung bewegt. Im geldpolitischen Ausschuss gebe es die Einschätzung, dass man sich auf eine Zinssenkung hin bewege.

Eine geldpolitische Lockerung ist aber laut Powell noch nicht sicher. Man habe noch keine Entscheidung getroffen. Es sei auch möglich, dass die Fed in diesem Jahr gar nicht mehr die Zinsen senken werde. Aber auch mehrere Zinssenkungen seien denkbar. Man wolle noch mehr Daten sehen, sagte Powell. Bis zum September stünden noch eine Reihe von Veröffentlichungen an. Politische Erwägungen vor der Präsidentschaftswahl im November spielten keine Rolle.

